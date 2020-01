Ciutadans reclama 9 milions d'euros en les seves al·legacions als pressupostos municipals per millorar Tarragona

Rubén Viñuales ha destacat algunes de les partides de Cs són «el pla de xoc de barris o el manteniment de parcs, jardins»

Actualitzada 20/01/2020 a les 16:05

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Tarragona ha registrat un document amb 17 al·legacions als pressupostos municipals de 2020 amb la intenció d'«invertir 9 milions d'euros a Tarragona per millorar la ciutat i la qualitat de vida dels ciutadans». Així ho ha explicat el portaveu municipal de Cs, Rubén Viñuales, qui ha volgut «esgotar totes les vies possibles per poder incloure en els pressupostos les peticions de la formació taronja».Rubén Viñuales ha destacat algunes de les partides de Cs són «el pla de xoc de barris que comprèn una àmplia bateria de mesures en micro urbanisme per a millorar carrers i instal·lacions en una inversió progressiva de 2 milions d'euros per any de mandat», així com «una partida de 360 mil euros per al manteniment de parcs, jardins i medi ambient».També, Viñuales ha assenyalat altres partides necessàries com són «les que es destinen a impulsar campanyes comercials per revitalitzar el comerç o aquelles destinades a adaptar parcs infantils de la ciutat».Finalment, el portaveu taronja ha volgut recordar a l'equip de govern que «aquesta és la seva última oportunitat per recapacitar i incloure dins dels pressupostos de 2020 partides necessàries per al benestar de tots els ciutadans».