Arran Tarragona afirma que han detingut un militant de la seva assemblea

Actualitzada 20/01/2020 a les 18:24

Arran Tarragona ha explicat a través de Twitter que la policia ha detingut un militant de la seva assemblea. La piulada l'han feta aquest dilluns a la tarda i, segons ha pogut saber l'ACN, la persona detinguda seria un jove que estava en recerca per part dels Mossos d'Esquadra pels aldarulls posteriors a la sentència del Tribunal Suprem pel referèndum de l'1-O.El detingut es troba a la comissaria dels Mossos. Per aquest dimarts, l'esquerra independentista ha convocat una concentració de rebuig a les nou del matí davant dels jutjats. Alerta Solidària va denunciar el passat 10 de gener una «ràtzia repressiva» després que es detingués un altre jove. Aleshores ja van anunciar que hi havia una altra persona que s'estava buscant, que seria la detinguda aquest dilluns.