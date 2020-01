AEQT: «L'explosió a IQOXE remourà els protocols de seguretat de la indústria química»

L'entitat es mostra preocupada per la gestió de l'emergència i afirma cal millorar l'avís a la població

Actualitzada 20/01/2020 a les 18:49

L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) reconeix que l'explosió a IQOXE farà que es creïn uns nous protocols en el conjunt del sector i que s'escalaran a nivell europeu. L'entitat es mostra convençuda que l'incident marcarà «un abans i un després».La seva prioritat és «recuperar la confiança i credibilitat malmeses», afirma el president de l'AEQT, Rubén Folgado, en una entrevista a l'ACN, i manté que la indústria química és segura. L'entitat expressa preocupació per la gestió de l'emergència i els avisos a la població, i apunta que «és important que hi hagi una millora dels protocols». Per aquesta raó han començat a treballar amb l'administració i les associacions de veïns.