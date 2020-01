Protecció Civil alerta d'una situació «complicada» pel temporal i demana evitar activitats marítimes i en zones d'arbres

El comitè de seguiment de l'episodi meteorològic advers demana «precaució» amb la conducció de cara al temporal fins dimecres

Protecció Civil ha demanat evitar activitats en zones marítimes, així com en espais amb arbres, parcs i jardins a les ciutats, davant d'una situació «complicada». Així ho han explicat els representants de Protecció Civil, del MeteoCat i del Servei Català de Trànsit, durant una roda de premsa posterior a la reunió del comitè de seguiment de l'episodi meteorològic advers, aquest diumenge a la tarda a la conselleria d'Interior. El comitè també ha demanat «precaució» amb la conducció de vehicles, de cara al temporal que afectarà, sobretot, dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve. El temporal, «poc freqüent al gener» segons la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, donarà lloc a fenòmens meteorològics «força extrems».La directora Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha agraït la tasca de tots els cossos presents a la reunió (SEM, Mossos, Bombers, Agents Rurals, Trànsit, Adif, Renfe i Creu Roja). Al seu torn, el cap de l'àrea de predicció MeteoCat, Santi Segala, ha explicat que s'espera que el vent arribi a bufar a més de 70 quilòmetres per hora a la costa, i que les onades podrien superar els sis metres d'alçada al litoral entre dimarts i dimecres. La cota de neu podria baixar als 200 metres la propera matinada, amb precipitacions que afectarien ja tot l'est del Principat.El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha demanat «precaució» a les zones de mar, jardins i parcs així com evitar la mobilitat arreu on nevi, petició a què s'ha sumat la subdirectora del Servei Català de Trànsit, Lourdes Puigbarraca. Delgado també ha reiterat la cautela a la ciutadania davant una situació «complicada» si es confirmen les prediccions.A Tarragona, com a mesura de prevenció, la Polícia Portuària de Tarragona ha procedit aquesta tarda al tancament a l'Escullera a causa del «fort onatge». De fet la predicció es que a primera hora de la tarda les ones podríen superar els 6 metres d'alçada davant a la costa de Tarragona.