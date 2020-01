Multitudinari adéu al constantinenc Óscar Atance, víctima de l'explosió a IQOXE

Actualitzada 19/01/2020 a les 18:03

Tot i la pluja, el recinte del Tanatori Municipal de Tarragona s'ha quedat petit per acollir els centenars de persones que han volgut donar l'últim adeu a Óscar Atance –una de les tres víctimes mortals per l'explosió de la planta química IQOXE el passat dimarts– i acompanyar la seva família. Atance és un dels dos treballadors de la planta morts a causa de la la tragèdia. Tot i que va ingressar a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat crític, finalment no va poder superar les greus ferides que li va ocasionar l'explosió i va morir dimecres al centre hospitalari.



Minuts abans de les onze del matí les portes de la sala de cerimònies del Tanatori de Tarragona i el seu recinte exterior ja estaven plens de persones que ha volgut assistir al funeral del veí de Constantí de quaranta anys que era molt conegut, no només perquè la seva família és del poble, sinó també perquè participava activament en la vida del municipi; era membre dels Grallers de Constantí i dels Armats, i també formava part de l'Esbart Dansaire Santa Tecla de Tarragona. La pluja no ha impedit que familiars, amics, veïns, companys de feina i de la indústria química acompanyessin aquest matí els familiars en uns moments tan durs.