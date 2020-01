Un operador d'IQOXE: «Hem treballat sota mínims»

L'empresa va acomiadar a sis treballadors durant la negociació del conveni laboral

El passat 24 de desembre l’empresa IQOXE va rescindir el contracte a sis treballadors de la planta que va protagonitzar el succés del passat dia 14 de gener. Segons ha pogut saber Diari Més des de que l’empresa IQA, que va ser adquirida pels nous propietaris i es va convertir en l’actual IQOXE, les retallades a nivell de manteniment i de contractació de personal van esdevenir una constant que feia saltar les alarmes entre els treballadors. «Hem treballat sota mínims», assegura un treballador a Diari Més.El 17 de desembre CCOO va organitzar una vaga pel futur acomiadament que plantejava l’empresa: 6 treballadors de la planta no renovaven el seu contracte, sota la premissa que la planta estaria un temps aturada. Jose Manuel Martín, delegat d’Indústria de CCOO a Tarragona, ha confirmat aquests acomiadaments a Diari Més. De fet, Martín assegura que des de CCOO es considerava que aquests llocs de treball eren necessaris pel bon funcionament de la planta, i destaca també que l’empresa IQOXE hauria efectuat els acomiadament com a mesura de pressió en un moment en el qual s’estava negociant el conveni laboral dels treballadors.L’empresa ho va justificar en base a una inspecció que es va realitzar anys enrere, l’informe de la qual especificava que el treball efectiu dels treballadors es limitava al 20% de la jornada laboral. Diari Més ha pogut saber que aquesta xifra es va extreure d’una conclusió errònia: no es calculava el temps que un treballador tarda en desplaçar-se d’una banda a l’altra de la planta, només constava en aquest informe el temps que el treballador trigava en realitzar la tasca en si mateixa.«Va venir un home amb un cronòmetre que ens seguia a tot arreu. Si un treballador caminava 10 minuts per anar a tancar una vàlvula, només comptava el temps que es tardava en tancar-la, però no el ‘passeig’ de 10 minuts» explica aquest treballador.El 24 de desembre es van efectius els acomiadaments d’aquests sis treballadors, decisió que va comportar que «només 2 treballadors haguessin de controlar el total de les 5 plantes que formen part d’IQOXE», segons ha explicat aquest treballador que vol restar en l’anonimat. El delegat de CCOO argumenta que pel correcte funcionament, en termes de seguretat, d’una planta de la indústria química es recomana que dues persones siguin les encarregades de controlar la seva activitat: un treballador seria el responsable de la feina ‘de camp’ i un altre, l’encarregat d’estar davant dels panells de control per tal d’informar al seu company de qualsevol problema que pugui haver-hi.El dia abans de l’explosió, el 13 de gener, el Comitè d’empresa es va reunir amb els responsables d’IQOXE per alertar del perill de la posada en marxa de la planta sense cobrir les vacants del personal acomiadat anteriorment a causa de l’aturada d’aquesta.Segons aquest treballador, l’endemà, 14 de gener, dia de l’explosió d’IQOXE, no hi havia personal suficient que pogués alertar als operadors de la planta de qualsevol incident. En aquest sentit, Felipe Rendón, un dels ferits durant l’explosió del reactor, explica que estava realitzant tasques de comprovació als tancs quan va detectar una irregularitat i es va dirigir a la sala de control per alertar d’aquesta incidència. El seu testimoni va en la mateixa línia del que argumenta el treballador amb el qual ha pogut contactar Diari Més. «Si van sonar les alarmes d’alta pressió del reactor, no hi havia ningú al panell per veure-ho i alertar als companys», ha explicat aquest testimoni, i conclou que «això no significa que l’accident s’hagués pogut evitar, però en termes de seguretat podria haver marcat la diferència».