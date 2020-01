La Festa de la Neu aposta per ampliar les sinergies entre Lleida i el Camp

La plaça Corsini s’ha omplert aquest dissabte de gom a gom per a conèixer les novetats de les estacions d’esquí lleidatanes pel 2020

El Pirineu lleidatà, la seva gent, les seves danses i músiques i la seva neu han baixat aquest dissabte al centre de Tarragona. La plaça Corsini acollia la Festa de la Neu, una jornada lúdica, organitzada per Diari Més i Tac12 i amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida - Ara Lleida, que ha tingut com a objectiu promocionar les onze estacions d’esquí de Lleida i presentar les principals novetats d’aquesta temporada d’esquí 2020.Centenars de persones s'han apropat al llarg del matí de dissabte a un dels punts més neuràlgics de la ciutat de Tarragona per a gaudir de les activitats que s’havien programat en el marc d’aquesta festa. Petits, i no tan petits, han gaudit de valent provant els simuladors d’snowboard i han pogut posar a prova la seva destresa a sobre de la taula, a la vegada que agafaven pràctica per quan poguessin posar la seva taula sobre la neu del Pirineu. Els infants també han pogut gaudir de tallers de pintacares i manualitats i d’un llit elàstic, que habitualment es troba instal·lat al complex de Port Ainé i que aquest dissabte ha baixat fins a Corsini perquè els nens i nenes tarragonins poguessin saltar i passar-s’ho pipa.Un dels focus d’atenció ha estat l’escenari principal de la festa, des del qual s'ha realitzat un programa especial en directe emès per Tac12. I és que per l’escenari hi han passat alguns dels convidats a aquest esdeveniment. Així doncs, els múixers de la Cerdanya —que venien amb els seus gossos— han explicat per als presents i per a tothom qui ho estigués seguint des de casa què és el múixing i les particularitats d’aquesta pràctica de muntanya.Ara bé, una festa no és realment una festa si no compta amb música i ball. La primera l'han duta els Ribatònics de l’Alta Ribagorça, que han agrupat a molts curiosos al voltant de l’escenari per a conèixer els seus cants tradicionals. I el ball ha vingut de mans d’Es Corbilhuers de la Vall d’Aran, que han delectat a tothom amb les seves danses. Però per a ser una jornada totalment rodona, a la Festa de la Neu necessitava un toc de màgia i molt d’humor. La màgia ha baixat directa des de l’Alt Urgell, amb els Minairons. I l’humor l'ha posat un personatge únic que ha captivat al públic: l’Esperanceta de Casa Gassia del Pallars Sobirà. I és que l’Esperanceta no ha parat en tot el matí de moure’s entre els assistents, divertint-los, fent-se fotos amb ells i animant-los a participar al sorteig de forfets, els guanyadors del qual es donaran a conèixer la pròxima setmana a Diari Més.La Festa de la Neu ha agrupat a Tarragona nombroses autoritats vingudes de les comarques lleidatanes i també representants dels principals organismes de la demarcació. Tots ells han posat en valor la tasca d’aquest esdeveniment a l’hora d’establir i impulsar sinergies entre dos territoris profundament units com són Tarragona i Lleida. «Volem que Lleida sigui casa vostra, igual com sentim Tarragona i la seva costa casa nostra quan hi venim», ha assegurat la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, qui ha destacat els «tresors que Lleida ofereix a la muntanya i a la plana».En una línia similar, el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Quim Nin, ha agraït que des del Pirineu lleidatà s’hagi apostat per fer un acte promocional d’aquestes característiques a Tarragona en lloc de realitzar-lo a Barcelona, deixant de banda «el centralisme que sovint hi ha al país». Així mateix, el primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, ha constatat l’existència d’un eix entre ambdós territoris i ha assegurat que si les dues regions treballessin plegades com a «lobby», en sortirien «molt enfortides i amb musculatura».Per la seva banda, el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i titular dels complexos d’Espot, Port Ainé i Boí Taüll, Ricard Font, ha remarcat la importància del sector turístic a les comarques del Pirineu lleidatà més enllà de l’oferta esportiva. «És una eina clau per a desenvolupar el territori i mantenir la població en aquelles comarques», ha afirmat Font. I ha afegit: «Si no hi fóssim, molta gent s’hauria vist obligada a marxar». El president de FGC s'ha mostrat àmpliament satisfet per la bona acollida que la Festa de la Neu ha tingut i no ha descartat tornar-la a portar de nou al Camp.