La Diputació de Tarragona participa a un fòrum estatal a Àvila per lluitar contra el despoblament a les zones rurals

Actualitzada 18/01/2020 a les 10:30

La Diputació de Tarragona va participar, aquest divendres a Àvila, en un fòrum amb altres divuit diputacions, vuit comunitats autònomes i nombrosos municipis d'arreu de l'estat per debatre a l'entorn de la repoblació a l'àmbit rural. Impulsada per la iniciativa StartUp Village, la trobada pretenia articular estratègies per combatre el despoblament que afecta moltes zones rurals.



A la presentació pública del fòrum, encapçalada pel president de la Diputació d'Àvila, Carlos García, i pel vicepresident de l'Asociación Territorio Emprendimiento i d'StartUp Village, Gonzalo Rodríguez-Carmona, s'ha posat de manifest la importància d'arribar a un equilibri territorial eficient i sostenible, a través de la connectivitat, l'emprenedoria i la innovació. La trobada (Conferencia de Diputaciones, Comunidades Autónomas y Administración del Estado para la repoblación rural y territorial) se celebra al Parador de Turisme de Gredos, on es preveu signar un document que doni lloc a un pacte estatal a l'entorn de la repoblació i el repte demogràfic.La lluita contra el despoblament a les zones rurals de l'interior de la demarcació és un dels reptes que la Diputació de Tarragona té per al present mandat.