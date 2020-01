La Cursa i Caminada Trail l'Arboç torna a les seves dates habituals i es celebrarà el diumenge 8 de març

Les inscripcions s’obriran el proper 3 de febrer a través de la pàgina web www.athleticevents.net

Actualitzada 18/01/2020 a les 12:12

La Cursa i Caminada Trail L’Arboç torna a les seves dates habituals i es celebrarà el proper diumenge 8 de març a l vila de L'Arboç. Aquesta segona edició, organitzada des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Arboç i el Club Esportiu l’Arboç, comptarà amb una important novetat, una cursa i caminada de 8 km per corredors que s’inicien en aquest esport. Així, la Trail l’Arboç comptarà amb tres distàncies diferents: 8 km, 13 km, i 21 km.El circuit de la prova manté el mateix track del circuit 13km del passat 8 de setembre retallant el trail de 26 km a la Mitja marató de muntanya (13km) i afegint una distància més curta per poder donar cabuda a més gent. L’inici i l’arribada seran a la Giralda. Com ja és habitual la cursa comptarà amb l’animació de la Batucada Petafort Percussió.Les inscripcions s’obriran el proper 3 de febrer a través de la pàgina www.athleticevents.net