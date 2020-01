L'empresa IQOXE transvasa òxid de propilè i etilè de dues canonades afectades per l'explosió

Els treballs de «despressurització» poden provocar una «petita flama» a les instal·lacions

Actualitzada 18/01/2020 a les 18:35

Els operaris de l'empresa IQOXE han començat aquest dissabte a la tarda amb el transvasament de residus d'òxid de propilè i d'etilè de dues canonades afectades per l'explosió, segons han explicat fonts de Protecció Civil. L'òxid de propilè es traspassarà en un tanc que no està danyat i l'etilè, mitjançant la injecció de nitrogen, es dirigirà cap a una torxa. Les tasques de «despressurització» poden provocar «una petita flama» a les instal·lacions. Els Bombers han autoritzat aquestes dues noves maniobres que es duen a terme en el marc dels treballs de supervisió. Dues dotacions dels Bombers es troben a la zona afectada però no intervenen en l'actuació.