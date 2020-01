Finalitzat el transvasament del tanc de propilè afectat per l'explosió

Els Bombers de la Generalitat han finalitzat aquesta matinada el transvasament de l'òxid de propilè que contenia el tanc del reactor afectat per l'explosió

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, cap a les 02:00 de la matinada s'ha acabat de transvasar l'òxid de propilè del tanc a una cisterna segura, unes tasques que s'allargaven des de fa dos dies.Un cop acabada aquesta intervenció, els efectius dels Bombers tenen previst iniciar la setmana que ve els treballs per extreure la runa dels edificis i infraestructures afectats per l'explosió, que segueixen escampats per la planta d'IQOXE de la Canonja (Tarragonès).El desenrunament facilitarà les inspeccions dels Mossos d'Esquadra i les autoritats judicials que investiguen l'explosió, per indagar les causes de l'accident químic.Dijous passat, agents de la policia catalana ja van acudir a la 'zona zero' de l'explosió per dur a terme una primera inspecció, per ordre del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, que investiga el sinistre.Per la seva banda, Protecció Civil mantindrà activada la fase d'alerta del pla d'emergències Plaseqcat -que fins ahir va estar al nivell d'emergència-, segons ha informat la Generalitat.