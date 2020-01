Un dels ferits en explosió segueix molt greu però no es tem per la seva vida

El segon ferit, traslladat des de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona al de la Vall d'Hebron, pateix danys a la mà esquerra

Un dels dos ferits en l'explosió de la petroquímica de Tarragona (Tarragonès) segueix en estat molt greu però no es tem per la seva vida, segons ha informat avui divendres la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa.Aquest ferit i un altre menys greu en el mateix succés estan ingressats a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, on segueixen la seva evolució.El segon ferit, que va ser traslladat des de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona al de la Vall d'Hebron, pateix danys a la mà esquerra i «continua amb la seva evolució», ha indicat la consellera.Vergés ha fet aquestes consideracions durant una roda de premsa en què ha donat a conèixer que el Govern prestarà 17,3 milions d'euros a l'Institut d'Investigació de la Vall d'Hebron (VHIR) per a la construcció del seu nou edifici, pressupostat en 31,5 milions d'euros.