Ten Brinke portarà a Tarragona un projecte referent en qüestions de sostenibilitat i estalvi energètic

Ha volgut mostrar el seu agraïment a la ciutadania i les seves institucions per l'impuls mostrat per dur a terme el projecte

Actualitzada 17/01/2020 a les 19:12

Arran de l'aprovació en el ple de l'Ajuntament de Tarragona sobre la urbanització del Pla Parcial 10, l'empresa holandesa Ten Brinke ha volgut manifestar en un comunicat el seu agraïment a la ciutadania de Tarragona i a les seves institucions per l'impuls mostrat per dur a terme aquest projecte.Assegura que la comunicació entre l'equip de l'empresa i l'Ajuntament ha estat col·laborativa des del primer moment, i gràcies a aquesta disposició s'ha aconseguit desenvolupar un projecte comercial que atén principalment les demandes de la gent, les institucions, empreses i organitzacions socials del Camp de Tarragona. Reiteren que el projecte de Ten Brinke respectarà els interessos dels petits comerciants i esdevindrà un referent en qüestions de sostenibilitat i estalvi energètic, alhora que crearà llocs de treball de qualitat pels tarragonins.L'empresa holandesa Ten Brinke té previst construir al PP10 un centre comercial, complementat amb oci restauració i hoteleria. A més l'empresa ha posat a disposició de tothom un correu electrónic per aportar idees i suggerencies sobre aquest projecte: tarragona@tenbrinke.com.