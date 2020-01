Roben durant la matinada a la botiga Apple de la Rambla de Tarragona

L'establiment Intecat Store situat al número 61 ha patit diversos robatoris els darrers mesos

Desarticulat un grup criminal

L'establiment Intecat Store situat al número 61 de la Rambla Nova de Tarragona s'ha despertat amb el vidre lateral de l'aparador trencat. Es tracta de la tercera ocasió que l'establiment pateix un robatori d'aquest tipus en els darrers mesos.Segons ha confirmat Mossos d'Esquadra a Diari Més, cap a les quatre de la matinada ha saltat l'alarma de seguretat del comerç. Una patrulla es va dirigir fins al lloc i va comprovar que havien trencat el vidre de la porta de l'entrada, a més d'una vidriera amb prestatges amb dispositius tecnològics.Els autors del robatori també van forçar la porta del magatzem del local. Es desconeix el valor dels productes tecnològics sostrets, entre ells aparells de telefonia. Un cop els responsables de l'establiment facin un inventari sobre els productes que els hi fan falta formularan la corresponent denúncia a la policia autonòmica.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i identificar, localitzar i detenir els autors d'aquest robatori.El local de la Rambla Nova és el tercer cop que es víctima d'un robatori amb força. El primer saqueig es va perpetrar el passat el 14 d'abril i el següent dos mesos després, el 3 de juny.Els Mossos d'Esquadra van desarticular el 14 de juny un grup criminal especialitzat en els robatoris per encastament en establiments comercials. En total es van detenir cinc homes d'entre 31 i 40 anys i de nacionalitat romanesa, els quals serien els autors del que es va produir el 3 de juny. Aquests haurien dos vehicles d'alta gamma exposats a un concessionari de cotxes de Gurb (Osona), fet que va propiciar que la policia iniciés una investigació. També van actuar a dos establiments de telefonia a Manresa i Martorell.Els Mossos van trobar un dels vehicles sostrets a Vilanova de Bellpuig i van iniciar un dispositiu de vgilància. Durant aquesta van detectar el domicili dels investigats després que cometessin un nou robatori a la botiga Apple de la Rambla Nova de Tarragona i que tornessin a casa amb un dels cotxes sostrets del concessionari. En l'escorcoll de l'habitatge es va intervenir el cotxe d'alta gamma, 182 telèfons mòbils i cinc ordinadors.Els detinguts van passar a disposició judicial el 7 de juny i el jutge va decretar presó per a quatre d'ells mentre que un cinquè va sortir amb llibertat amb càrrecs.