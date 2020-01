Pimec critica que el nou tram del Corredor Mediterrani posa de manifest la «manca d'inversió i estratègia» al territori

La patronal lamenta que s'ha «aprofundit» en els desequilibris ja existents

Pimec Tarragona ha criticat que l'entrada en funcionament del nou tram del Corredor Mediterrani posa de manifest la «manca d'inversió i estratègia» al territori. La patronal ha afirmat que l'entrada en funcionament d'aquest tram hauria d'haver suposat la inauguració d'una infraestructura estratègica d'acord amb les necessitats del territori i ha lamentat que «lluny d'això, ha significat tot el contrari: un aprofundiment en els desequilibris ja existents». Entre d'altres, ha criticat que s'hagi desviat l'Euromed al Camp de Tarragona, un estació a dotze quilòmetres del centre de la ciutat, i que s'hagin suprimit vuit parades a les Terres de l'Ebre.Amb el nou traçat per la variant de Vandellós, s'ha millorat la connectivitat entre Barcelona i València de tal manera que s'estalvien uns 45 minuts del trajecte de l'Euromed. Pimec ha reconegut que aquesta és una bona notícia però que la que hauria de ser amb un pla d'infraestructures coherent econòmicament és que la connexió entre la segona i la tercera ciutat més important de l'Estat es fes a través d'AVE i que aquest alhora s'estengui per la resta del litoral.Ha criticat també que per agilitzar la circulació de mercaderies del sector químic s'ha desviat l'Euromed al Camp de Tarragona, estació que està dotze quilòmetres del centre de la ciutat. És per això que ha apuntat que si estigués operativa la variant Reus-Roda les mercaderies es podrien desviar pel recorregut que ara fa l'Euromed i es podria retornar a aquest l'estació del centre de Tarragona, «que és on realment fa servei».D'altra banda, ha reclamat accelerar la construcció del nou Tramcamp, projecte que planteja unir mitjançant un tramvia diverses zones del Camp de Tarragona. A més, ha alertat que el desviament actual del servei de trens cap a l'estació de Port Aventura provoca que s'allarguin els temps dels desplaçaments dels usuaris del tren i que el sector turístic es vegi perjudicat.Sobre les Terres de l'Ebre, ha lamentat que s'han vist afectades per l'eliminació de vuit parades de l'Euromed per l'Aldea. Ha reconegut que està previst que al febrer entri en funcionament un Avant que connecti aquesta estació amb Barcelona en una hora i mitja aproximadament, «però amb només una sortida a primera hora del matí i una arribada a última hora de la tarda», una connexió «totalment insuficient» i ha reclamat retornar com a mínim a les vuit freqüències anteriors.La patronal ha titllat també d'«incomprensible» que un cop inaugurada la variant que ha de descongestionar les vies dels regionals, aquests «encara triguin més que el 2016».Davant de tot això, ha lamentat que Tarragona i les comarques del sud de Catalunya «són les damnificades» per aquest canvi en el corredor, «que només fa que apedaçar una gestió ferroviària insuficient». La patronal ha assegurat que els empresaris reclamen una bona comunicació perquè és «indispensable» per al teixit econòmic i per al creixement i ha aconsellat a les administracions que siguin «permeables» i actuar amb més sensibilitat.