La Sang celebrarà el 475è aniversari amb una processó el 22 de novembre

Actualitzada 16/01/2020 a les 20:01

L’any que acaba de començar serà molt especial per a la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sant de Nostre Senyor Jesucrist, que ha programat 32 activitats en el marc de la celebració del 475è aniversari de la seva fundació. L’acte central consistirà en una processó que es durà a terme el diumenge 22 de novembre, que començarà a l’església de Natzaret a les 10.30 del matí i finalitzarà a la Catedral, en la qual participaran els Armats i el Sant Crist. Josep Ignasi Boada, sotsprefecte de la congregació, va anunciar que s’ha convidat a participar la resta d’entitats que formen part de la Setmana Santa Tarragonina. Boada va manifestar que la congregació va ser fundada l’any 1545 pels gremis d’espardenyers i d’esparters. Aquest 2019 també es compleixen els 470 anys de la primera sortida de la processó del Sant Enterrament.

El primer dels actes programats tindrà lloc el pròxim dia 25 de gener, a l’església de Natzaret, on a les 12 hores s’iniciarà la missa inaugural del 475è aniversari, presidida per Octavi Vilà, abat de Poblet. Al llarg de l’any també es faran conferències, taules rodones i exposicions, va informar Daniel Pallejà, secretari de la congregació, mentre que María Dolores Nolla, priora de la Congregació Senyores de la Soledat, va comentar que aquesta va ser constituïda el 1876 i «sempre ha estat vinculada a la Sang, tot i que amb estatuts propis».

Canvis en la processó

En el decurs de la presentació del programa, Pallejà va anunciar que la processó de Divendres Sant tornarà a passar pel carrer Trinquet Nou, en lloc de fer-ho per Sant Oleguer com en els darrers anys. El secretari de la congregació va dir que amb aquesta mesura s’evitarà la coincidència de confraries a la Rambla Vella i dels misteris que retornen a Sant Agustí un cop finalitzada la processó.

Per altra banda, Pallejà va remarcar que «no contemplem eliminar el pas de la processó per la Rambla Nova, perquè necessitem un recorregut llarg». D’aquesta qüestió «hem parlat amb totes les confraries, que ens han donat la seva opinió». «Algunes volen suprimir el pas per la Rambla Nova i altres no i, finalment, com a organitzadors hem decidit mantenir el recorregut».

El programa

Tot i que el programa d’activitats confeccionat amb motiu del 475è aniversari «encara no està tancat», segons va dir Pallejà, el secretari de la congregació va subratllar la diversitat de propostes que en formen part. El divendres 7 de febrer l’església de Natzaret acollirà la conferència El centre històric de Tarragona. Ritualitat i patrimoni, a càrrec de l’historiador i arqueòleg Joan Menchón, mentre que el dijous 5 de març, en el mateix espai, se celebrarà un recital poètic musical, amb la intervenció d’Enric Pujol, Cheles Peralta, la Banda d’Aspirants de la Sang i la Banda de la Reial Germandat de Jesús Natzarè. La música també tindrà el seu espai a la Catedral, on el 7 de març tindrà lloc un concert de la Banda de Cornetas y Tambores Sones de Pasión de Reus.

La passió: ritu, tragèdia i representació de la violència, és el títol genèric d’un congrés internacional que tindrà lloc el 27 de març a la sala de juntes del campus Catalunya de la URV, mentre que al vestíbul del CRAI s’inaugurà l’exposició Improperis de la Sang de Tarragona, considerats els elements més originaris de la processó del Sant Enterrament. L’exposició romandrà oberta fins al divendres 3 d’abril.

Altes actes inclosos en la celebració del 475è aniversari de la fundació de la Sang, a més dels habituals de cada any, són la taula rodona Les confraries de la Sang, que tindrà lloc el 8 de maig a l’església de Natzaret i en la qual participaran representants de les confraries sota la invocació de la Sang del Camp de Tarragona, mentre que el 2 d’octubre tindrà lloc la titulada Els joves i la Setmana Santa, amb presència de joves confrares.

La vigília de la processó del 22 de novembre l’església de Natzaret serà escenari d’una actuació commemorativa de la Moixiganga de Tarragona, amb la representació completa de la passió de Jesucrist.