L'Associació de Veïns de Bonavista conovca una manifestació per evidenciar el «malestar i angoixa» arran de l'explosió a IQOXE

Actualitzada 17/01/2020 a les 17:31

Arran dels fets ocorreguts el passat dimarts 14 de gener a la indústria química IQOXE, situada just davant del barri de Bonavista, l'Associació de Veïns de Bonavista ha convocat una manifestació el pròxim 19 de gener a la plaça de la Constitució per evidenciar el «malestar i angoixa encara persistent entre el veïnat de Bonavista i barris adjacents» a la indústria química sinistrada. La manifestació avançarà fins al camp de futbol situat davant de la indústria química.L'associació veïnal també s'ha volgut solidaritzar amb els familiars i amics de les persones que han perdut la vida o han resultat ferides a causa de l'explosió. «Aquest accident i la lamentable gestió de l'emergència no poden quedar impunes» conclou en el comunicat de la convocatòria.