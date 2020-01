Fundación Repsol llança la nova convocatòria de la seva acceleradora per a start-ups d'energia i mobilitat

Les empreses seleccionades rebran fins a 120.000 euros en un any, assessorament per part d'un equip de mentors i possibilitat de realitzar proves pilot a les instal·lacions de Repsol

Actualitzada 17/01/2020 a les 17:13

Fundació Repsol posa en marxa la novena convocatòria del seu Fons d'Emprenedors, un programa d'acceleració per donar suport a start-ups que ofereixin solucions innovadores en els àmbits de la indústria energètica i química, la mobilitat i l'economia circular.Els emprenedors que vulguin participar-hi podran presentar els seus projectes des d'avui i fins al 4 de març de 2020, a través d'un formulari disponible a fundacionrepsol.com El Fons d'Emprenedors dona suport cada any a entre sis i vuit empreses en fase precomercial, donant-los l'impuls que necessiten per convertir-se en realitats de mercat en el menor temps possible. Totes elles tenen en comú que estan desenvolupant innovacions que contribueixen d'alguna manera a una transició energètica més sostenible.Els projectes seleccionats rebran suport econòmic de fins a 120.000 euros a l'any i assessorament per part d'un equip de mentors. A més, els equips d'emprenedors podran accedir als experts de Repsol i fins i tot, desenvolupar proves a les instal·lacions de la companyia multienergètica.Aquest suport es realitza de forma desinteressada, sense que impliqui cap mena de participació en el capital de l'empresa, ni cessió de drets de propietat intel·lectual.El procés d'acceleració té una durada d'un any, que es pot prorrogar fins a un màxim de dotze mesos addicionals.La convocatòria s'adreça a petites i mitjanes empreses de base tecnològica d’àmbit internacional, ja que no cal que els equips es moguin de les seves ubicacions.