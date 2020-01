FACUA afirma que ja està rebent consultes de familiars de ferits en l'accident a l'IQOXE

L'associació recorda que la propietària de l'empresa ha de pagar pels danys ocasionats

Actualitzada 16/01/2020 a les 18:25

L'associació de consumidors Facua-Consumidors en Acció ha afirmat avui que la propietària de la planta Indústries Químiques de l'Òxid d'Etilè (IQOXE) s'ha de fer càrrec dels perjudicis ocasionats per la deflagració de dimarts passat, que va causar tres morts, set ferits i quantiosos danys materials.En un comunicat, l'associació ha recordat als afectats per l'explosió de la petroquímica de Tarragona que poden reclamar danys i indemnitzacions i, en aquest sentit, ha reconegut que està rebent consultes de familiars de ferits en l'accident.Després d'expressar el seu condol a les famílies i cercles pròxims dels morts a conseqüència de l'accident, l'associació ha reclamat «celeritat» en la investigació sobre els fets i que «es depurin responsabilitats per les conseqüències tan greus que ha tingut l'accident».Segons FACUA, els damnificats per l'explosió han de presentar les seves reclamacions davant IQOXE, del grup empresarial Cristian Lay, amb seu a Jerez de los Caballeros (Badajoz), demanant indemnitzacions per tots els danys i perjudicis que poguessin haver patit, «amb independència de la seva naturalesa, tant morals com patrimonials, que es derivin de l'explosió».L'associació remarca que així ho especifica l'article 1902 del Codi Civil a l'indicar que «el que per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat».L'associació recorda als afectats que tenen de termini fins a un any des del succés per presentar les seves reclamacions i considera «alarmant» que els serveis d'Emergències de la Generalitat no rebessin la trucada d'avís que l'empresa havia d'haver fet per notificar el succés.