Cs impulsarà una comissió d'investigació al Parlament sobre l'explosió

Així ho ha anunciat des del seu compte a Twitter la portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán

Actualitzada 17/01/2020 a les 20:20

Ciutadans ha anunciat aquest divendres que impulsarà una comissió d'investigació al Parlament per «aclarir» totes les circumstàncies que van envoltar l'explosió de dimarts passat a la Canonja (Tarragonès).Així ho ha anunciat des del seu compte a Twitter la portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, que s'ha referit a l'explosió a l'empresa química IQOXE que va causar tres morts i set ferits.«Els catalans i, especialment, els tarragonins, mereixem saber tota la veritat sobre l'explosió de dimarts passat a la petroquímica de Tarragona. Per això, impulsarem la creació d'una comissió d'investigació al Parlament per aclarir els fets», ha explicat.