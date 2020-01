CCOO convocarà vaga general a la petroquímica a principis de febrer

CCOO insta a la ciutadania del Camp de Tarragona que se sumi a la mobilització

Reunió amb el conseller de Treball

La Coordinadora de delegats i delegades de CCOO de les empreses principals i auxiliars dels polígons petroquímics nord i sud de Tarragona ha decidit convocar una vaga general de 24 hores del sector de la petroquímica de Tarragona durant la primera quinzena de febrer. Una convocatòria que es planteja que es faci conjuntament amb la UGT i que afectarà els treballadors i treballadores tant de les empreses principals com de les auxiliars de manteniment i serveis que operen als polígons petroquímics de Tarragona. També s’ha insistit que cal implicar el conjunt de la ciutadania del Camp de Tarragona i interpel·lar-la perquè se sumi a la mobilització, que va més enllà de l’àmbit estrictament laboral.En el marc d’aquesta jornada de vaga s’ha plantejat fer una manifestació que farà aturades i concentracions davant la seu del Govern central i la seu del Govern de la Generalitat a Tarragona, la seu de l’AEQT i la seu de l’AEST, per exigir a les administracions competents i a les patronals que es garanteixi la seguretat de les persones que treballen al sector, així com de la ciutadania en general, i es posi fi a la creixent precarietat laboral que es dona al sector.CCOO vol exigir a les empreses la concreció dels plans i mesures per garantir la seguretat dels treballadors i treballadores dels polígons petroquímics de Tarragona, fruit de l’anàlisi dels últims accidents que hi ha hagut. CCOO també reivindica la creació d’un comitè intercontractes de salut laboral dels polígons petroquímics nord i sud de Tarragona i que es garanteixi l’estabilitat en l’ocupació, com a mesures per millorar la prevenció i la seguretat.UGT ha denunciat també que l'administració «es fa la desentesa» a les seves reivindicacions en matèria d'inversió en prevenció per part de les empreses i d'actualització dels protocols d'emergència. En aquesta línia, ha subratllat que el sindicat va denunciar a l'estiu de 2019 «la situació de descontrol i la falta d'informació tant de treballadors com de la resta de la ciutadania» arran de dos accidents greus en empreses químiques del Camp de Tarragona.CCOO i la UGT han traslladat aquest divendres a la Generalitat el seu malestar per la falta d'interès que detecten en la presa de decisions per garantir la seguretat dels treballadors del sector químic de Tarragona i han exigit una revisió «efectiva» dels plans i protocols tant interns com externs.Els dos principals sindicats catalans s'han reunit aquest matí amb el conseller de Treball, Chakir el Homrani, a la delegació de Govern de Tarragona per analitzar la situació creada després del greu accident.En la trobada, convocada a petició del conseller, CCOO ha expressat la «indignació» del conjunt de treballadors del polígon petroquímic amb la gestió que està duent a terme tant l'empresa com la Generalitat dels assumptes relacionats amb la seguretat dels treballadors i la ciutadania.«Tornem a denunciar la manca d'interès de la Generalitat per prendre mesures i l'obscurantisme de la seva gestió, que de la mà de la patronal perpetuen els riscos químics i laborals enfront dels treballadors i la ciutadania», assenyala CCOO en un comunicat.La central sindical ha recordat que en l'últim any i mig ha denunciat la manca de coordinació de les activitats de prevenció, incompliments dels protocols i plans d'emergència de les empreses i «deficiències» en el Pla d'Emergència del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta).Tot això, afirma, «es veu agreujat per la creixent precarització de les condicions laborals en el sector».