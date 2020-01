Tarragona reclama «horaris racionals» i que les mercaderies es desplacin per l'interior

Tots els grups polítics municipals aprovaran una declaració institucional a favor de millores ferroviàries

Tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Tarragona han arribat a un acord unitari per reclamar unes millors infraestructures ferroviàries per la ciutat i tot el territori, arran de l'entrada en funcionament del Corredor del Mediterrani que ha perjudicat a la moltes de les poblacions del Camp de Tarragona.Tots els grups s'han unit en un front comú per demanar uns «horaris racionals que connectin la ciutat de Tarragona amb la resta del territori i Barcelona». L'alcalde Pau Ricomà ha explicat que els alcades no van ser advertits dels nous horaris que «no tenen res a veure amb els que s'havien parlat». Entre les millores que s'han plantejat a la Junta de Portaveus extraordinària, que s'ha celebrat aquest matí, també hi ha que els trens de mercaderres circulin per l'interior, lluny d'on viuen les persones.Aquests dos punts seran els eixos d’una declaració institucional que es portarà al plenari del 30 de gener i a la Taula d’Alcaldes que se celebrarà el 5 de febrer.Ricomà ha agraït als portaveus dels grups polítics municipals la seva predisposició a trobar els punts d’acord. El batlle ha avançat que se celebrarà un acte obert a la ciutadania i entitats per explicar el posicionament unitari de l’Ajuntament, «perquè es visualitzi que Tarragona defensa el territori».