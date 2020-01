Tarragona fa un minut de silenci en record de les víctimes de l'explosió d'IQOXE

Actualitzada 16/01/2020 a les 13:17

Tarragona ha fet aquest dijous al migdia un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament en record de les víctimes de l'explosió de dimarts a la planta d'IQOXE. A l'acte hi ha assistit l'alcalde, Pau Ricomà, regidors de tots els grups polítics i funcionaris municipals.Dos dies després de l'accident a la petroquímica, Ricomà ha reclamat a la patronal que garanteixi la seguretat dels treballadors i del conjunt de la ciutadania per damunt de l'obtenció de beneficis. L'alcalde creu que cal un compromís «molt clar» de l'AEQT i que les mesures acordades es recullin en la negociació col·lectiva. Després de la polèmica per la no activació de les sirenes, l'alcalde ha tornat a plantejar la necessitat d'actualitzar els protocols d'informació d'aquesta mena d'incidents.Pau Ricomà ha tornat a exigir seguretat i garanties a la indústria química. L'alcalde ha apuntat que les retallades de personal són «especialment sensibles» en aquest sector i que els treballadors de cap manera poden treballar «en unes condicions que no siguin les millors».«Per damunt dels beneficis econòmics hi ha la seguretat dels treballadors i del conjunt de la ciutadania. Per tant, s'ha de ser molt exigent i cal un compromís molt clar de l'AEQT i que els convenis col·lectius recullin aquestes mesures de seguretat i la millora de les condicions laborals, tant dels que treballen en plantilla com els de les empreses subcontractades», ha declarat l'alcalde en acabar el minut de silenci.Sobre les crítiques per la no activació de sirenes i les possibles deficiències de comunicació de la incidència, Ricomà ha insistit que «cal aplicar tecnologia del segle XXI per informar la població del que passa». «No pot ser que ens estiguem comunicant com fa 30 anys», ha insistit. En aquest sentit, el batlle s'ha tornat a mostrar partidari de l'enviament de missatges de telèfon mòbil, de forma universal, a tota la població de la zona afectada.D'altra banda, Ricomà ha lamentat la tercera víctima mortal de l'explosió, que tot just va conèixer ahir quan tornava de visitar l'hospital de la Vall d'Hebron, acompanyat de la primera tinent d'alcalde, Carla Aguilar-Cunill. Ricomà ha informat que els altres dos ferits que es troben a l'hospital barceloní «estan fora de perill», un amb cremades al 23% del cos -principalment a la cara- i l'altre amb afectació en una mà.