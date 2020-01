Les empreses del voltant d'IQOXE afectades per l'explosió tornen a l'activitat

Actualitzada 16/01/2020 a les 21:28

Inquietud per la seguretat

Les empreses del voltant d'IQOXE afectades per l'explosió han tornat aquest dijous a l'activitat. Segons ha explicat el delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, es tracta de les companyies que es trobaven en la «zona tèbia» a causa de la deflagració. «Tan sols es restringeix l'activitat a l'empresa afectada», ha indicat. Preguntat per la inquietud del Govern sobre la seguretat a les empreses químiques després del quart accident greu en nou mesos, ha expressat que «la preocupació sempre hi és». Per Peris, la prioritat ara és tancar la fase d'emergència del Plaseqcat, «i centrar-nos en els ferits i les persones afectades». Sobre el treballador ingressat a la Vall d'Hebron, el delegat ha indicat que continua en estat molt greu.Les companyies properes a IQOXE estan tornant a l'activitat, segons ha explicat Peris i han confirmat fonts de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). L'associació ha explicat que des d'aquest dimecres a la nit s'han començat a posar en marxa les plantes annexes a la companyia afectada i, segons Peris, aquest dijous ja estan totes en marxa, a excepció d'IQOXE. A poc a poc doncs, totes van recuperant la normalitat, si bé «unes poques» ho fan a un ritme més lent perquè estan avaluant possibles danys estructurals a causa de la deflagració. La majoria tan sols han registrat danys materials lleus, com vidres de finestres, tanques o càmeres de seguretat, han concretat des de l'AEQT.Una de les afectades ha estat Dow Chemical, que encara no ha recuperat la normalitat de manera completa. A causa de l'ona expansiva de la deflagració algunes portes van rebentar. S'han hagut de reparar perquè la companyia necessita que tanquin amb precisió per raons de seguretat i per poder garantir el confinament dels treballadors en cas que es produeixi algun altre episodi similar. De fet, segons han assegurat fonts de la companyia a l'ACN, aquest dimarts els treballadors es van confinar i es van posar les plantes «en posició de seguretat».A banda també han trobat «una mica de ferralla» procedent de l'explosió del reactor d'IQOXE. Amb tot, encara queden alguns elements per arranjar i s'està acabant de comprovar la seguretat estructural d'algun element. Dow Chemical ha assegurat que fins que no es compleixin totes les mesures de seguretat i s'hagin reparat els elements necessaris no tornarà a la plena normalitat.En canvi, una altra companyia que es troba també a molt poca distància d'IQOXE, Ercros, ha patit menys danys. En aquest cas, la planta que tenen gairebé a tocar de l'empresa afectada no produeix productes químics, sinó que es limita a subministrar principalment aigua i vapor a les empreses annexes. «L'accident no ha tingut cap efecte més enllà d'algun vidre trencat», ha explicat Joan Miquel Capdevila, director del complex industrial d'Ercros de Tarragona. De fet, la planta amb prou feines s'ha aturat. «En cap moment han deixat d'entrar treballadors», ha manifestat Capdevila. Això sí, en subministrar serveis a les altres empreses que sí que han parat, els hi ha baixat la demanda i, per tant, l'activitat. De la mateixa manera que Dow Chemical, des d'Ercos s'ha afirmat que s'han revisat totes les instal·lacions.Tan sols una companyia, Nitricomax, no reprendrà l'activitat a ple rendiment. La causa és que ja tenia prevista una aturada tècnica de manteniment per aquest cap de setmana. En haver-se produït l'explosió i haver hagut d'aturar la producció, els responsables de la companyia han decidit no reiniciar l'activitat per tan sols dos dies, sinó que han preferit començar tot el procés d'aturada.Preguntat per la inquietud del Govern sobre la seguretat a les empreses químiques després del quart accident greu en nou mesos, Òscar Peris ha expressat que «la preocupació sempre hi és». «Ens fa mantenir alerta a tothom, també a les pròpies companyies, que són les primeres en no tenir accidents», ha manifestat el delegat del Govern al Camp de Tarragona.Joan Miquel Capdevila, per la seva banda, ha apuntat que Ercros segueix «tots els estàndards de seguretat». «Inclús anem més enllà. Seguim tots els protocols i fem totes les inversions que calen per millorar els processos a nivell de seguretat», ha concretat Capdevila. A més, es mostra confiat en que totes les empreses del polígon compleixen amb la normativa: «Tots tenim els mateixos estàndards», ha detallat.Peris també ha revelat que l'Agència Catalana de l'Aigua ha fet un informe que ha determinat que no hi ha hagut cap contaminació a l'aigua a causa de l'explosió, ni al riu Francolí ni al Port de Tarragona.