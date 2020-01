La URV impulsa un estudi sobre efectes de la petroquímica en la salut

L'estudi el durà a terme el Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental (TecnATox)

La Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha decidit, després de l'explosió a la fàbrica IQOXE que ha causat tres morts i set ferits, iniciar una investigació per obtenir dades científiques que confirmin si hi ha o no incidència de les indústries químiques en la salut de la població de l'entorn.L'estudi el durà a terme el Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental (TecnATox) de la URV, que, encara pretenia iniciar l'estudi més endavant, ha decidit avançar-lo després de l'accident mortal de dimarts i sufragar amb recursos propis.Segons ha informat la universitat, el grup de científics investigarà «per tractar d'evidenciar, amb dades científiques, si hi ha una correlació entre determinades malalties i el fet de viure en l'entorn de les indústries petroquímiques de Tarragona».El treball començarà amb 800 mostres que ja tenen d'altres estudis de medicina preventiva de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV i continuarà amb acords amb els centres d'atenció primària i hospitals per poder obtenir fàcilment mostres i informacions específiques.Es tracta d'un estudi que avaluï els efectes per a la salut de la població resident a la zona d'influència de la indústria petroquímica perquè, a través de la identificació de biomarcadors, determinar si la incidència d'algunes malalties a la població de l'entorn de les petroquímiques (com determinades al·lèrgies, problemes respiratoris, etc.) tenen relació amb la qualitat de l'aire que es respira en aquestes zones.Segons la URV, l'estudi permetrà establir la relació entre les causes de la malaltia i la influència d'aquestes en el desenvolupament o no d'aquesta.Aquest projecte hauria d'haver començat a desenvolupar-se durant aquest any, però aquest últim accident ha impulsat el grup a començar-lo immediatament.La URV ha informat que a mesura que es vagin obtenint resultats, el grup de recerca, liderat pel catedràtic de Toxicologia, Josep Lluís Domingo, ha d'informar la població dels resultats.Domingo ha assegurat que fa més de 30 anys que intenten fer aquests estudis però no han aconseguit el suport d'administracions públiques ni privades i és per això que ha decidit tirar-lo endavant amb fons propis.