La CUP presenta una bateria de preguntes al Parlament sobre l'explosió a IQOXE

Demana perquè no van sonar les sirenes del pla d'emergències o per què «es va trigar tant» a informar la població

Actualitzada 16/01/2020 a les 18:50

El grup parlamentari de la CUP ha presentat una bateria de preguntes al Parlament a l'entorn de l'explosió a IQOXE. Es pregunta, per exemple, si s'ha fet una valoració sobre l'activació del pla d'emergències Plaseqcat, motiu de polèmica pel fet que no es van fer sonar les sirenes de confinament malgrat que es va donar ordre a la població de tancar-se a casa, i quines mesures correctores s'han adoptat. També es pregunta per què «es va trigar tant» a informar la població o «a què respon l'emissió de missatges públics contradictoris per part de Protecció Civil». També es pregunta per les accions que es prendran contra l'empresa o sobre la necessitat de fers estudis sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona.