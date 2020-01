L'Ajuntament de Tarragona pressionarà per a aconseguir millores ferroviàries

Actualitzada 16/01/2020 a les 20:28

La totalitat dels grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona s’han posat d’acord per pressionar davant les administracions per a aconseguir millores en l’àmbit ferroviari de la ciutat i que les mercaderies passin per la línia de l’interior i no per la de la costa. La Junta de Portaveus, reunida ahir dijous, va posar en relleu la unanimitat de les formacions polítiques, després que el passat dilluns entrés en funcionament el Corredor del Mediterrani, fet que va propiciar la pèrdua dels Euromed. «A Tarragona ens sentim maltractats per tots», va dir l’alcalde Pau Ricomà, qui va apuntar que «per primera vegada tots els grups municipals del consistori consensuem una postura comuna en un tema tan important com el ferroviari».

Ricomà va remarcar que Tarragona té dos objectius «prioritaris». Per una banda, «aconseguir uns horaris racionals que connectin la ciutat de Tarragona amb la resta del territori i Barcelona» i, per altra, «desplaçar les mercaderies per l’interior».

Ricomà va anunciar una reunió de la Mesa d’Alcaldes del territori el pròxim 5 de febrer per abordar les reivindicacions de l’Ajuntament tarragoní «i aclarir aspectes de les infraestructures ferroviàries del territori». L’alcalde va manifestar que en una data per concretar se celebrarà «un acte obert a la ciutadania i les entitats» per «explicar el posicionament unitari de l’Ajuntament, perquè volem que es visualitzi que Tarragona defensa el territori».

Ricomà no va dubtar a dir que «és una vergonya que l’aportació solidària» que fa la ciutat, com per exemple tenint «la indústria química», tingui com a resposta «unes infraestructures deficitàries». L’alcalde va referir-se al fet que el Corredor del Mediterrani ha portat a la ciutat «un desgavell d’horaris» i va lamentar que «no hem estat advertits de canvis que res tenen a veure amb allò que s’havia negociat».