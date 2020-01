Els Mossos d'Esquadra escorcollen les instal·lacions d'IQOXE a la Canonja per ordre judicial

Els Mossos d'Esquadra registren la seu administrativa de l'empresa química IQOXE al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i la zona zero de la Canonja (Tarragonès), en el marc de la investigació sobre l'explosió en la seva planta a la petroquímica de Tarragona que va causar tres morts i set ferits.Segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, els Mossos han acudit cap a les 16:30 hores d'avui a les oficines de la seu de l'empresa química al Prat i a la zona zero de la Canonja per a demanar documentació en compliment d'una ordre judicial.Fonts d'ICOXE han confirmat a Efe que els Mossos estan registrant les seves oficines i han assegurat que en tot moment estan col·laborant i faciliten als policies tota la documentació que se'ls requereix.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els registres en el marc d'aquesta investigació judicial, en la qual el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha declarat secretes les actuacions, s'estan duent a terme a la zona zero de l'accident químic i als seus voltants, així com a la seu administrativa de la companyia.Les condicions de seguretat de la planta d'IQOXE, que acumula quatre sancions per incomplir la normativa de salut i seguretat laboral, centren la investigació sobre les causes de l'explosió a la petroquímica, per determinar si les morts que va causar poden constituir homicidi imprudent.El titular del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, que ha obert diligències sobre l'explosió de dimarts passat a Indústries Químiques de l'Òxid d'Etilè (IQOXE), així com la Fiscalia, estan a l'espera que els Mossos d'Esquadra i la inspecció de Treball li remetin els informes complets sobre les causes de l'explosió i les circumstàncies de l'accident.De moment, Inspecció de Treball ha revelat que IQOXE ha rebut en els últims anys quatre sancions, d'entre 2.000 i 8.000 euros, per incompliment de la normativa en matèria de salut i seguretat laboral.IQOXE no va avisar de l'explosió al centre d'Emergències de la Generalitat, malgrat que estava obligada a això, segons estableixen els protocols de seguretat en el sector químic.Actualment, IQOXE és l'únic productor d'òxid d'etilè a Espanya i està integrat a Cristian Lay Grup Industrial, controlat per l'empresari extremeny Ricardo Leal.Després d'entrar en concurs de creditors, La Seda va vendre el 2014 la unitat productiva d'IQA a la Canonja per 16,5 milions d'euros i la d'Artenius Espanya, al Prat de Llobregat (Baix Llobregat), per 100.000 euros al grup extremeny Cristian Lay , un cop obtinguda la pertinent autorització judicial.