El transvasament de l'òxid de propilè del dipòsit d'IQOXE incendiat s'endarrereix unes hores

Actualitzada 16/01/2020 a les 20:16

El transvasament de l'òxid de propilè del dipòsit d'IQOXE incendiat es durà a terme en les properes hores, segons han assegurat el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, i el sotsinspector dels Bombers, Bienvenido Aguado. Aguado ha indicat que l'operació «es fa sota el prisma de la seguretat perquè es pugui evacuar el producte amb tota garantia».Peris ha destacat que «l'entorn de treball no és normal» pels danys que ha sofert a causa de l'explosió i l'incendi, i les característiques del producte obliguen a actuar amb prudència per evitar fuites o comportament inesperats. Tal com han exposat, el transvasament podria començar entre les nou i les deu del vespre, i no s'han marcat un termini per completar-lo.