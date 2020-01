Cs planteja si Madrid ha de treure-li la gestió dels accidents químics a la Generalitat després de l'explosió a Tarragona

Actualitzada 16/01/2020 a les 19:46

Cs demana al govern espanyol que valori l'actuació de la Generalitat en l'explosió a la planta de l'empresa IQOXE a la Canonja (Tarragonès) i pregunta si està al corrent dels detalls de l'accident i de les seves conseqüències. «S'ha dut a terme des del govern [espanyol] alguna actuació, ni que sigui de suport, a l'operatiu català?», qüestiona el partit liberal que ha registrat preguntes al Congrés perquè l'executiu de Pedro Sánchez doni explicacions per escrit.Al document, Cs afirma que hi ha «evidències» que semblen sostenir que el Pla Especial d'Emergència Exterior català (Plaseqcat) «té greus problemes de funcionalitat i no s'adequa a les directrius bàsiques contingudes en la normativa estatal que regula el contingut dels plans autonòmics». Per això, Cs pregunta al govern espanyol si es planteja «prendre alguna mesura per recuperar el control» de la gestió d'aquest tipus d'accidents.