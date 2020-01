Hi ha alguns trossos de metralla escampats per la zona i danys visibles en establiments comercials

Actualitzada 15/01/2020 a les 16:05

Veïns de la Canonja i dels barris de ponent de Tarragona, que viuen encarats al polígon petroquímic sud, es recuperen de la vivència de la brutal explosió a Iqoxe. Aquest dimecres l'accident químic és el tema de conversa al carrer, especialment a l'entorn del bloc de pisos on va morir un veí a causa de l'impacte contra l'edifici d'una planxa metàl·lica de grans dimensions que va sortir disparada de la fàbrica. Hi ha alguns trossos de metralla escampats per la zona i danys visibles en establiments comercials. Una dotació dels Mossos custodia el portal de l'immoble sinistrat. Molts habitants critiquen la desinformació i la no activació de les sirenes davant d'un dels accidents més greus dels últims anys a la indústria química tarragonina.