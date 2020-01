Utilitzen una imatge de Sabadell per dir que la qualitat de l'aire de Tarragona és bona

La imatge l'ha publicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet

Actualitzada 15/01/2020 a les 21:30

Des de @territoricat estem fent el seguiment de la qualitat de l’aire del #CampdeTarragona i els valors detectats estan dins la normalitat, similars als de la resta de dies. pic.twitter.com/U0LBG3g4ob — Damià Calvet (@damiacalvet) January 15, 2020

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha publicat aquest dimecres a Twitter la imatge d'un aparell que mesura la qualitat de l'aire per assegurar que la Generalitat pren les mesures adients per assegurar que l'aire de Tarragona no és perjudicial per a la ciutadania.El problema ha arribat quan els usuaris s'han adonat que la imatge compartida correspon a Sabadell i no pas a cap municipi del Camp de Tarragona, afectat per l'explosió de dimarts a l'empresa IQOXE.