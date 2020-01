Tarragona critica l'ús de la «tecnologia no digital» per avisar d'emergències

L'Ajuntament de Tarragona investigarà com es va reaccionar davant el sinistre i les causes d'aquest

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha criticat avui que encara «es faci servir tecnologia no digital» per avisar d'una emergència als veïns, que ahir a la nit van denunciar que no van sonar les sirenes instal·lades per avisar de l'explosió en una indústria química i de l'ordre de confinament a casa seva.L'explosió d'un reactor per causes que s'investiguen a l'empresa IQOXE, al municipi de la Canonja (Tarragonès) i dedicada a l'elaboració d'òxid d'etilè, va ocasionar ahir la mort de dues persones i ferides a vuit més, així com l'emissió de gasos no tòxics però que van portar Protecció Civil a demanar als veïns de diversos municipis que no sortissin de casa seva.Ricomà, en declaracions a EFE, ha indicat que les últimes hores, «l'urgent ha estat atendre les emergències, controlar l'incendi el més ràpid possible, informar la població, atendre-la, i oferir assistència psicològica a les persones afectades i als veïns, per minimitzar la seva situació d'estrès».Passada aquesta fase, que encara no ha acabat, l'Ajuntament de Tarragona investigarà com es va reaccionar davant el sinistre i les causes d'aquest «perquè no torni a passar» un accident com el d'ahir, «el més greu que es recorda a la ciutat».«Aquest accident -ha afegit- és el més fort que hi ha hagut en la indústria química i ens obliga a marcar un abans i un després. I a revisar el protocol de comunicació als veïns perquè no es torni a viure el d'ahir».Les sirenes per avisar els veïns del sinistre, instal·lades a diversos municipis tarragoní d'acord amb el pla d'emergències i protecció civil per accident químic, no van sonar ahir a la nit, el que ha estat criticat pels veïns, que segons l'alcalde van viure «moments de molta angoixa».«El protocol es va complir», ha dit l'alcalde, perquè el seu text precisa que no han de sonar les sirenes si no hi ha núvol tòxic, com va ser el cas.No obstant això, matisa Ricomà, «va passar un temps fins que els bombers, que van actuar ràpid, van saber que hi havia una explosió però que l'emissió no era tòxica».«El temps corre diferent. L'angoixa de la gent és comprensible tot i que els bombers van actuar ràpidament», ha dit.Ricomà ha avançat, en aquest sentit, que l'ajuntament proposarà a la resta de les administracions revisar els protocols d'actuació i el pla de protecció civil, a més de modernitzar els sistemes d'avís als veïns.L'alcalde, que no ha enjudiciat l'actuació de l'empresa davant l'accident, sí que ha remarcat que «el temps canvia i volem noves tecnologies», perquè no s'entén que encara es faci servir «tecnologia no digital» per comunicar-se amb els veïns en cas d'emergència.«Volem tenir la millor tecnologia comunicativa», ha reblat Ricomà, que ha emplaçat també per a la nova tasca les empreses telefòniques per a la implantació de noves tecnologies.L'alcalde ha argumentat que a la província de Tarragona, «de manera solidària», es conviu amb indústria del petroli, química i nuclear.«Assumim riscos ha continuat, però volem les millors tecnologies» i no «tècniques predigitals».Ricomà ha dit que als municipis d'altres països que conviuen amb aquestes indústries s'usa tecnologia de comunicació a mòbils basada en el sistema «self broadcasting».A Tarragona s'havia plantejat que tecnologies d'aquest tipus comencessin a implantar-se el 2022. «Ara volem que es faci de manera immediata», ha subratllat.L'Ajuntament de Tarragona, d'altra banda, ha decretat dos dies de dol oficial a la ciutat, que viu «trist i commocionada» pel que ha passat ahir, ha afirmat l'alcalde.