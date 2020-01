Roldán demana que s'investigui si van fallar els plans d'emergència en l'explosió de la Canonja

La portaveu de Cs lamenta que la «falta d'informació» deixés la població «molt espantada»

Actualitzada 15/01/2020 a les 14:49

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha demanat que, un cop s'hagi superat l'accident d'ahir dimarts en una empresa química de la Canonja, s'investigui si van fallar els plans d'emergència. «No és moment de retrets, però per descomptat que una vegada passi tot s'haurà d'investigar què ha passat», ha dit en declaracions a la premsa després de visitar el centre de coordinació que s'ha establert a la Canonja, a prop del polígon petroquímic on es va produir l'explosió. Roldán ha insistit que «ja hi haurà dies per esbrinar el que ha passat i veure si realment el pla s'hauria d'haver activat i no es va activar», però ha lamentat que la «falta d'informació» va provocar que la població del Tarragonès estigués «molt espantada».