Normalitat i alguns desperfectes als instituts propers a la zona de l'explosió

L'Institut Pere Martell ha patit desperfectes al sostre de l'edifici de tallers

Actualitzada 15/01/2020 a les 12:51

Les classes es desenvolupen amb normalitat a les escoles i instituts de la zona de l'accident químic, tot i que alguns centres presenten desperfectes, segons ha informat el Departament d'Educació. L'Institut Collblanc de la Canonja té vidres trencats i alguna esquerda, tot i que no ha patit cap dany estructural. A l'escola del mateix municipi també han aparegut esquerdes i s'han trencat alguns vidres.A Tarragona hi ha afectacions al complex educatiu on s'hi ubica l'Institut Pere Martell, que té desperfectes a tots els finestrals de plàstic del sostre de la part dels tallers. La resta de centres dels barris de Bonavista, Torreforta, La Granja i Campclar també registren algunes afectacions menors.Diari Més ha pogut parlar amb el director del Pere Martell, Àngel L. Miguel Rodríguez, qui ha explicat que aquest matí s'ha delimitat la zona de tallers de l'edifici A del centre degut als desperfectes «provocats per l'ona expansiva de l'explosió». El sostre d'aquest edifici del complex està format per plaques de bicorbonat (plàstic) i aquest matí algunes d'elles havien cedit «però només n'ha caigut una». Per tal de preservar la seguretat dels alumnes del centre s'ha restringit l'accés a aquesta zona, i la resta d'activitats escolars s'han pogut realitzar amb total normalitat.A la zona d'aparcament del complex, la més llunyana als edificis del centre i la més propera al polígon químic, hi havia aquest matí diversos forats al terra i inclús s'ha trobat una placa de metall que hauria caigut en aquesta zona degut a l'explosió.