Mor el ferit crític per l'explosió a la indústria química de la Canonja i ja són tres les víctimes mortals

Era treballador d'IQOXE i estava ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron

Actualitzada 15/01/2020 a les 19:20

El ferit crític per l'explosió a la indústria química de la Canonja ha mort aquest dimecres al vespre a l'Hospital Vall d'Hebron, segons han confirmat fonts del centre sanitari. La víctima és un treballador de l'empresa afectada, IQOXE, i va ser traslladat a Vall d'Hebron amb greus cremades al cos com a conseqüència de l'explosió. Amb aquesta ja són tres les víctimes mortals en l'accident. A causa de l'explosió, també va morir una persona al barri de Torreforta per l'impacte d'una planxa metàl·lica que va sortir disparada de la planta afectada i va fer caure el sostre de casa seva a tres quilòmetres de distància. La tercera víctima és un altre treballador de l'empresa, el cos del qual ha estat trobat pels Bombers aquest dimecres al matí.A més, dos ferits més continuen ingressats, un a Vall d'Hebron, en estat molt greu, i un altre a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, que està greu però estable.