La UGT afirma que el més important és conèixer les causes de l'explosió a la Canonja i revisar els protocols

El secretari general del sindicat alerta de la sinistralitat a empreses químiques de Tarragona en menys d'un any

Actualitzada 15/01/2020 a les 13:59

La UGT creu que el més important és conèixer les causes de l'explosió a la indústria química de la Canonja que hi va haver ahir al vespre. Segons el secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, la prioritat ara no és «si van sonar o no les sirenes» o si hi van haver errors en la comunicació amb la població sinó conèixer «què va passar, si l'accident va ser fortuït o si es podia evitar», ha afirmat en un acte a Girona. També s'ha referit a la sinistralitat que hi hagut a la zona de Tarragona en els últims mesos. «Hi ha hagut en menys d'un any quatre accidents químics a la zona de Tarragona» i ha dit que, malgrat la revisió de protocols de seguretat des de llavors, encara hi ha coses «a millorar». També ha expressat el condol a les famílies de les dues víctimes mortals i tot el suport als ferits.