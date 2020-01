La Festa de la Neu promocionarà el Pirineu lleidatà dissabte a Corsini

L’esdeveniment, organitzat per Diari Més i Tac12, comptarà amb activitats, actuacions i sortejos

Actualitzada 15/01/2020 a les 15:46

Un matí lúdic i pirinaic

Sorteig de forfets

Sentir-se un veritable snowboarder en ple centre de Tarragona serà possible aquest dissabte. Diari Més i Tac12 han organitzat la Festa de la Neu, un esdeveniment que promocionarà les principals novetats que ofereixen les onze estacions d’esquí del Pirineu lleidatà. La festa es durà a terme a la plaça Corsini a partir de dos quarts d’11 del matí i fins i a dos quarts de 2 i es podrà seguir en directe per Tac12, que emetrà un programa especial en directe. L’esdeveniment compta amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida - Ara Lleida i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).Tarragona es converteix així en la segona ciutat catalana en acollir la Festa de la Neu. El passat novembre diari Segre i Lleida TV organitzaven per primer cop aquesta iniciativa a la capital del Segrià, aconseguint un gran èxit de convocatòria. Aleshores, Ricard Font, el director de Ferrocarrils de la Generalitat —titular dels complexos d’espot, Port Ainé i Boï Taüll—, explicava que el seu objectiu era exportar l’esdeveniment a Tarragona, amb l’objectiu de captar nou públic a les pistes lleidatanes. En aquest sentit, Font assenyalava que esdeveniments com la Festa de la Neu permeten «donar a conèixer que l’esquí suposa també una indústria que permet que la gent pugui guanyar-se la vida, dinamitza el territori i obre moltes oportunitats».L’esdeveniment comptarà amb quatre espais: l’espai escenari, on es faran actuacions musicals; l’espai activitats, on, entre altres, es podrà provar un simulador d’esquí i snowboard; l’espai exposició, on hi haurà els estands de les onze estacions d’esquí lleidatanes; i l’espai institucional, en el qual es podrà trobar els estands dels organitzadors i patrocinadors de l’acte.Per l’escenari passarà la música dels Ribatònics de l’Alta Ribagorça, les danses araneses dels Corbilhuers de la Vall d’Aran, la màgia dels Minairons de l’Alt Urgell i l’humor de l’Esperanceta de Casa Gassia del Pallars Sobirà. També estaran els múxers de la Cerdanya que permetran que els tarragonins puguin veure i conèixer aquesta pràctica esportiva d’hivern.A més, es podrà participar en el sorteig de diversos forfets a les estacions d’esquí lleidatanes. Per a fer-ho, cal omplir la butlleta que es publica aquesta setmana a Diari Més i dipositar-la a l’urna que hi haurà durant la festa. Els guanyadors es donaran a conèixer la setmana vinent.