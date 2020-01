La CUP demana al Govern que investigui les causes i les «possibles irregularitats» en l'explosió de la Canonja

Els anticapitalistes insten els alcaldes a «exigir que es depurin personalitats penals» personant-se contra l'empresa IQOXE

Actualitzada 15/01/2020 a les 18:56

La CUP-CC ha instat el Govern a investigar i fer públics els motius de l'explosió a l'empresa IQOXE al polígon químic sud de la Canonja (Tarragona). També demanen que investiguin les conseqüències que es deriven de l'accident, així com les «possibles irregularitats» en el procediment d'activació del PLASEQCAT i les possibles emissions de gasos tòxics a l'aire. En un comunicat expliquen que entraran diverses bateries de preguntes al Govern i que sol·licitaran compareixences de les conselleries involucrades perquè n'informin. Els anticapitalistes també insten els alcaldes a «exigir que es depurin responsabilitats penals» personant-se com a acusació contra l'empresa IQOXE, que «va incomplir el protocol» i per «acabar amb la impunitat que envolta els accidents als polígons industrials químics».La CUP alerta que aquest accident «no és un cas aïllat» i que ja s'ha denunciat de forma repetida la «manca de garantia» de les empreses dels complexos petroquímics per la salut i la seguretat tant dels treballadors com de la població.