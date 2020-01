Exigeixen que els plans d'emergència s'implementin amb la col·laboració de les entitats civils

Actualitzada 15/01/2020 a les 15:10

La Fundació Mediterrània-Mare Terra i la Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET) es reuneixen aquest dimecres a la tarda d'urgència per valorar com es va gestionar l'accident d'IQOXE al polígon químic i no descarten «demanar la dimissió dels responsables de les errades en la cadena de comandament del protocol». Defensen que s'hauria d'haver decretat un «confinament preventiu» des del primer moment de l'incident i lamenten que ni el CECAT ni l'Ajuntament de Tarragona els informés sobre els fets que se succeïen. El president de les entitats, Ángel Juárez, ha assenyalat que el PLASEQCAT «no funcionarà si no l'elabora i s'implementa amb la col·laboració de les entitats cíviques».