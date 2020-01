L'explosió de La Canonja, la més greu en una petroquímica d'aquesta dècada

L'explosió de la petroquímica de Tarragona ha causat dos morts

L'explosió a la petroquímica de Tarragona és la més greu ocorreguda en l'última dècada pel nombre de víctimes, i es produeix un mes després de l'aparatós incendi en una planta de reciclatge de dissolvents i tractament de residus a Montornès de Vallès (Vallès Oriental) que va obligar a confinar els veïns a casa seva durant hores.L'incendi de Montornès, que no va provocar ferits, va ocórrer l'11 de desembre passat i va causar un núvol tòxic que va obligar a desallotjar treballadors del polígon industrial i a tallar el trànsit, així com un abocament que va contaminar el riu Besòs i la mort de nombrosos peixos.L'explosió de la petroquímica de Tarragona ha causat dos morts, un d'ells un veí de barri de Torreforta de Tarragona que es trobava en el seu habitatge quan va impactar a l'edifici una xapa de ferro d'una tona, probablement la tapa del reactor, llançada tres quilòmetres per l'ona expansiva.A més hi ha vuit ferits, tots ells treballadors de l'empresa IQOXE, tres d'ells molt greus.També a Tarragona, al maig de 2019, un treballador va morir i un altre va quedar ferit per una fuita d'amoníac en una planta que Carburos Metálicos a la Pobla de Mafumet.L'accident va obligar els veïns de la zona a aixoplugar-se en edificis i a activar la fase d'emergència del pla de protecció davant d'accidents químics.Al setembre de 2012, a Moncada (València), una persona va morir i cinc més van quedar ferides en una explosió en una fàbrica de gas quan el conductor d'un camió feia una descàrrega d'oxigen líquid.En els últims 20 anys, l'accident més greu va tenir lloc el 14 d'agost del 2003, quan nou treballadors van perdre la vida a conseqüència de l'explosió en un tanc d'emmagatzematge de combustible a la planta de Repsol Petroli a Puertollano (Ciudad Real).