L'AEQT convoca reunions amb tots els agents del territori per «coordinar possibles accions i millores a implementar com a sector»

L'Associació Empresarial Química de Tarragona ha iniciat un procés d'anàlisi interna per identificar possibles mesures de millora

Actualitzada 15/01/2020 a les 17:13

L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha emès un comunicat sobre l'explosió d'ahir a la tarda a l'empresa IQOXE en el qual avisa que «hem convocat per als pròxims dies i de manera urgent reunions amb tots els agents implicats del territori per tal de treballar conjuntament, i coordinar possibles accions i millores a implementar com a sector», entre aquests agents hi ha els ajuntaments de l'entorn, els sindicats, les entitats veïnals i les plataformes ecologistes. També detallen que estan organitzant una reunió urgent amb la Generalitat.En el comunicat, l'AEQT també «lamenta profundament» l'accident que es va produir ahir i reitera el seu condol a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el «nostre suport a les persones afectades, als veïns de l'entorn, i a tots els empleats de les nostres empreses associades i de les empreses de serveis». Alhora, el sector químic vol transmetre l'«agraïment» als professionals dels cossos de seguretat i dels serveis d'emergència que han treballat en l'accident.Des del sector químic també asseguren que «hem estat en contacte amb les autoritats per tal de col·laborar en la gestió de l'emergència, i també amb les nostres empreses associades per tal de coordinar internament l'emergència i la informació», i expliquen que «hem iniciat un procés d'anàlisis interna de la situació per identificar possibles mesures de millora i, alhora, intensificarem la col·laboració amb les administracions per treballar en la revisió dels protocols existents». Finalment, des de l'AEQT han expressat que «les empreses associades hem reaccionat de manera immediata posant en marxa les mesures de prevenció i protecció adients en cada cas, seguint en tot moment els protocols de seguretat existents i les indicacions dels serveis d'emergència».