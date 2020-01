Junts per Tarragona torna a sol·licitar millorar els canals de comunicació adreçats a la població en situacions d'emergència

Proposa activar el sistema d’enviament de missatges a mòbils per informar de forma ràpida i clara de l’incident i de les mesures que cal adoptar

Actualitzada 15/01/2020 a les 15:13

Arran de l’explosió a l’empresa IQOXE de la Canonja, el portaveu del Grup Municipal de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, ha manifestat aquest dimecres que «cal millorar els canals de comunicació adreçats a la població, sobretot en els primers instants després de produir-se la situació d’emergència». «Comprenem l’angoixa dels veïns i veïnes davant la manca d’informació veraç que es va viure després del sinistre», ha assenyalat Nadal, que lamenta que «només es parli sobre els protocols d’emergència quan acabem de patir una situació de perill».Amb l’objectiu de millorar la informació cap a la ciutadania, el portaveu de Junts per Tarragona proposa «activar el sistema d’enviament de missatges als mòbils de la zona afectada». «És un sistema que ja existeix en altres països i que permet informar a la població de forma ràpida, clara i concisa de l’incident i de les mesures que cal adoptar», ha explicat Nadal, que també ha destacat que «les sirenes s’haurien d’activar des del primer moment per tal d’alertar a la població de l’incident i del confinament preventiu a la zona afectada».El portaveu de Junts per Tarragona considera prioritari «transmetre a la ciutadana el funcionament dels protocols d’emergència sense haver d’esperar que es produeixi un sinistre. A Tarragona, on hi ha una indústria que té un risc, això hauria de ser més que prioritari». En la mateixa línia, Nadal ha recordat la necessitat d’instal·lar una cambra hiperbàrica a la ciutat, molt útil per diversos tractaments davant, per exemple, la intoxicació per fum, monòxid de carboni o gas cianhídric.«Esperem que continuïn les investigacions i que al més aviat possible s’esclareixin les causes del sinistre», ha manifestat Nadal, que ha expressat, per part de tots els membres del grup municipal, el condol als familiars i amics de les víctimes; i ha desitjat una ràpida recuperació a totes les persones ferides.El portaveu de Junts per Tarragona també ha agraït la gran feina de tots els cossos d’emergència i de totes i tots els periodistes, especialment els dels mitjans de comunicació locals.