IQOXE afirma que ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident

L'empresa afirma que «lamenta profundament» la mort de tres persones per l'explosió

Actualitzada 15/01/2020 a les 21:21

L'empresa IQOXE, en la qual es va produir una explosió aquest dimarts que ha causat tres morts i set ferits, ha emès un comunicat en el qual assegura que ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. En una breu nota tramesa aquest dimecres al vespre, la companyia apunta que està col·laborant amb els Bombers per transvasar l'òxid de propilè del dipòsit afectat. A més, també ha apuntat que «lamenta profundament» la mort de tres persones, dos de les quals «col·laboradores» de l'empresa i que s'ha posat en contacte amb les famílies de les víctimes per donar-los el condol «i tot allò que necessitin». Finalment, han agraït la tasca dels Bombers i de la resta de serveis d'emergències que «han permès l'extinció de l'incendi».