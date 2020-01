Generalitat obre expedient a IQOXE per verificar que complia tota normativa

La indústria química està subjecta a estrictes normatives de seguretat industrial i de prevenció de riscos laborals

El Síndic obre una investigació

La Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'empresa química IQOXE, on es va produir l'explosió d'ahir, per verificar que complia amb tota la normativa.Fonts del departament d'Empresa de la Generalitat han explicat a Efe que una primera anàlisi documental sembla indicar que complia amb la normativa en vigor, però que l'expedient haurà de certificar-ho.La direcció general d'Energia, Seguretat Industrial i seguretat minera va obrir aquest expedient informatiu ahir, en conèixer-se l'explosió en aquesta empresa situada a la Canonja (Tarragonès).La indústria química està subjecta a estrictes normatives de seguretat industrial i de prevenció de riscos laborals.Segons l'informe del 2018 de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, l'índex de freqüència d'accidents a les empreses d'aquesta associació va ser de 1,65 per cada milió d'hores treballades, «considerablement més baixa» que la de la majoria dels altres sectors, no només industrials.El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació d'ofici per esbrinar si van funcionar correctament els protocols de coordinació entre administracions i l'aplicació dels plans de protecció civil en l'explosió que ahir va causar dues morts i vuit ferits a la Canonja.El defensor del poble català ha informat que sol·licitarà informació als departaments d'Interior, Territori i Sostenibilitat, i Educació, i a diversos ajuntaments afectats i ha recordat que, a més de les pèrdues humanes, l'accident «ha tingut greus afectacions a la mobilitat (carreteres, trens) i les infraestructures».Després traslladar el seu condol als familiars de les víctimes i posar-se a la seva disposició, el Síndic ha explicat que en la seva actuació d'ofici estudiarà aspectes com la coordinació entre les administracions públiques, l'aplicació dels plans i protocols de protecció civil, les afectacions al medi ambient (aire, aigua, etc.) i, si escau, la reparació dels danys ambientals.També intentarà determinar la responsabilitat de l'empresa d'acord amb la legislació vigent, l'atenció a les persones afectades i l'afectació als serveis públics.Les dimensions de l'incendi van comportar l'aplicació del Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (Plaseqcat) en fase d'alerta i, encara que no es van activar les sirenes que adverteixen la població, mitjançant un missatge de Twitter, Protecció Civil va demanar que la població de Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí, el Morell, i la Canonja es confinarà.Aquesta confinació es va fer preventivament, ja que, segons els Departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Interior, després de l'explosió i l'incendi no es va detectar cap presència d'elements tòxics en l'aire en l'entorn proper a l'empresa accidentada.El Síndic també investigarà com va poder succeir que una persona resultés morta a causa de l'impacte d'un fragment metàl·lic propulsat per l'explosió que va impactar en un immoble al barri de Torreforta de Tarragona, situat a més de dos quilòmetres del lloc de l'explosió.