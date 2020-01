Famílies amb infants autistes perden les beques de suport psicopedagògic

La decisió del Ministeri d’Educació genera gran malestar en el col·lectiu, que rep el suport de l’Ajuntament tot i no tenir competències en la matèria

Actualitzada 14/01/2020 a les 21:17

Pares amb fills amb necessitats educatives especials van portar al ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona, celebrat ahir, la seva inquietud després d’haver estat informats que, si no canvien les coses, enguany no rebran la beca que concedeix el Ministeri d’Educació i que les famílies destinen a activitats de reforç. Es tracta de les beques MEC, la pedagògica i la de reeducació en el llenguatge, que sumades suposen una ajuda de 1.826 euros anuals. Les famílies consideren que aquestes ajudes són «bàsiques per la teràpia», perquè són activitats complementàries de les que es duen a terme en els centres d’educació especial.

Representants de l’associació Todos en Azul, formada per famílies amb membres autistes, van fer acte de presència en el ple i, en silenci, van mostrar diferents cartells reivindicatius. Un cop finalitzat, es van reunir amb els regidors de l’equip de govern Manuel Castaño i Carla Aguilar. Abans de cloure el ple, l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va dir «agraeixo que estigueu aquí i teniu tota la nostra compressió».

Juanjo Caravaca, president de Todos en Azul, va explicar a aquesta redacció que la problemàtica «ha sorgit amb la nova delegada de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic)», persona que supervisa el compliment dels diferents requisits que regulen la recepció de les beques, que «argumenta que aquests serveis ja els proporciona el mateix centre educatiu i, per tant, el cost d’assistir a un centre privat per rebre els serveis que necessiten les persones amb trastorn de l’espectre autista l’han d’assumir els pares». Caravaca va manifestar que les famílies estan «indignades», ja que «destinen entre 3.000 i 4.000 euros anuals», per la qual cosa la beca «suposa una gran ajuda».

Caravaca va recordar que «les beques MEC t’ajuden a seguir treballant per al teu fill en serveis extraescolars de reeducació per a teràpies per als infants amb autisme sever», i va afegir que «són molt importants per a ells perquè permeten millorar les teràpies personals». Les famílies afectades consideren «un insult que se’ns compari una activitat extraescolar per a una teràpia amb qualsevol activitat extraescolar convencional», va dir.

El president de Todos en Azul va apuntar que el regidor Manuel Castaño s’ha compromès a mitjançar per «intentar solucionar aquesta problemàtica, tot i que no és competència de l’Ajuntament». Caravaca va explicar que «amb l’anterior inspectora de zona de l’EAP no hi havia cap problema, però s’ha jubilat i la nova té un criteri diferent i considera que no ens corresponen les beques MEC». «No descartem fer concentracions en un futur si no es posa solució a aquesta situació que ens perjudica molt», va dir.

Caravaca va indicar que «sabem que estan afectades 23 famílies vinculades a l’escola Estela, i que també n’hi ha a les escoles Sant Rafael i Solc». Todos en Azul calcuda que superen la cinquantena les famílies que aquest any perden la beca.

Objectius dels EAP

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i amb relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Entre els seus objectius estan identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics, i assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.