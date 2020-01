La víctima està ingressada a l'Hospital Joan XXIII en estat greu

Actualitzada 15/01/2020 a les 13:55

Un dels ferits per l'explosió a una indústria química de la Canonja ha empitjorat el seu estat, tot i que està estable. L'afectat va ingressar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat de poca gravetat, però amb l'evolució de les hores ha passat a estar greu. Mentrestant, continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron dos ferits més, un en estat crític i un altre molt greu. Tots les ingressats són treballadors de l'empresa afectada. Com a conseqüència de l'explosió, hi ha hagut dues víctimes mortals, una persona a Tarragona per l'impacte d'una planxa metàl·lica que va fer caure el sostre de casa seva en el moment de l'explosió, i un altre treballador de l'empresa el cos del qual els Bombers han trobat aquest dimecres al matí.