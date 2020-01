Els Mossos exploren amb drons la zona de l'explosió

Recorden a la ciutadania que la zona de l'explosió és un espai aeri controlat i no es poden fer volar drons recreatius

Actualitzada 15/01/2020 a les 17:52

Imatges aèries de la zona de l'accident en el marc de la investigació per esclarir les causes de l'explosió a la Canonja pic.twitter.com/IrVWeRGmtk — Mossos (@mossos) January 15, 2020

Els Mossos d'Esquadra estan realitzant exploracions de la zona de l'explosió d'ahir a La Canonja, per tal d'esclarir les causes del succés. El cos policial ha recordat a la ciutadania que la zona de l'explosió és un espai aeri controlat per l'aeroport de Reus i no es poden fer volar, en cap cas, drons recreatius.