El PSC demana la compareixença dels consellers d'Interior i Territori

També ha entrat a registre una bateria de preguntes al Parlament per tal de saber quina informació va donar el Govern als municipis afectats

Actualitzada 15/01/2020 a les 13:36

Davant l’explosió que es va produir ahir a les instal·lacions de l’empresa IQOXE, en primer lloc, el grup socialista al Parlament expressa la seva solidaritat amb les víctimes i afectats, amb les seves famílies i amics, així com amb el conjunt de municipis tarragonins afectats.Així mateix, el grup del PSC al Parlament, a l’espera del tancament de l’emergència i, en conseqüència, de disposar de més informació, ha demanat la compareixença del conseller Miquel Buch a la comissió d’Interior «per tal d’informar sobre la prevenció, la gestió, la comunicació i la informació de l’emergència», així com també la compareixença del conseller de Territori, Damià Calvet, «per informar sobre l’afectació que hagi pogut tenir l’explosió en la qualitat de l’aire».Al mateix temps el grup socialista ha entrat a registre una bateria de preguntes al Parlament per tal de saber quina informació va donar el Govern als municipis afectats, per quin motiu no es va informar als mitjans de comunicació locals, conèixer quan es va dur a terme la darrera revisió dels plans d’emergència exterior i interior de les empreses petroquímiques i quina se va ser la reacció just després de l’explosió.És a dir, si es van reactivar les sirenes de risc químic, si es va aconsellar el confinament de la població i saber si el protocol estava clarament definit. En el mateix sentit, el grup del PSC vol saber en quina data es va realitzar la darrera inspecció relativa a la seguretat industrial de l’empresa IQOXE i quins van ser els resultats d’aquesta inspecció.Finalment, des del grup socialista també s’ha presentat una resolució per impulsar un sistema d’alertes massives a la ciutadania davant de situacions d’emergències similars.«Davant els episodis que s’han registrat recentment, com els incendis de la Ribera d’Ebre, el polígon entre vies de Tarragona i l’explosió d’ahir al polígon sud creiem necessari estudiar la posada en servei d’un sistema ràpid, eficient i àgil d’alertes per mantenir la població informada puntualment quan es produeix una emergència», ha explicat el diputat Carles Castillo, que considera que actualment «es disposa de sistemes eficients i directes d’avís massiu i d’informació d’emergències com, per exemple, el que s’utilitza a la província canadenca de British Columbia». Aquest sistema permet enviar una alerta a qualsevol persona d’una àrea geogràfica designada. En conseqüència la proposta de resolució del PSC reclama al Govern l’estudi immediat tant tècnic com econòmic per implantar un sistema d’aquestes característiques a Catalunya.