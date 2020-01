El govern treu a concurs la plaça de gerent del Patronat de Turisme

Ja s’ha elaborat la nova fitxa descriptiva del lloc de treball que pretén garantir l’elecció del perfil més professional per la direcció

Actualitzada 14/01/2020 a les 21:26

L’Ajuntament de Tarragona treurà a concurs la plaça del gerent del Patronat Municipal de Turisme (PMT) si així ho aprova el ple ordinari del dia 30 de gener. El PMT ja ha elaborat la nova fitxa descriptiva del lloc de treball de direcció que haurà de ser aprovada demà pel Consell Rector del patronat i que busca garantir la professionalització de la plaça.

En la mateixa línia que les modificacions de les fitxes descriptives dels directius de l’IMET i de Recursos Humans del consistori aprovades ahir al ple extraordinari, aquesta nova fitxa contempla que la durada del contracte del director del PMT sigui de 5 anys. «La durada de 5 anys és precisament perquè aquesta plaça no estigui lligada al mandat del govern de la ciutat perquè no és un càrrec de confiança, no és un càrrec de lliure designació, com és ara. Nosaltres no optem per aquesta línia, sinó que optem per la línia del mèrit i de la capacitat», assegura Laura Castel, presidenta del PMT i regidora de Turisme a l’Ajuntament. En aquest sentit, l’edil republicana sosté que des del patronat «entenem que està subjecte al compliment d’objectius i a l’avaluació de la gestió mitjançant indicadors. Tot serà el més objectiu possible». Aquesta avaluació, segons Castel, la durà a terme el Consell Rector. La fitxa defineix també l’opció de pròrroga o no en el càrrec, el cessament, el qual no inclou indemnització, el tipus d’incompatibilitat, que segons Castel n’hi ha, i la retribució. Els principis que regeixen la nova fitxa són els de capacitat, idoneïtat en el càrrec, la publicitat i la concurrència «i, per tant, estem parlant de professionalitat», diu la presidenta del patronat.

Els dies posteriors a l’aprovació d’aquesta nova fitxa descriptiva per part del plenari el patronat haurà de definir les bases del concurs i, tot seguit, es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona. Tot i que encara no és definitiu, des del patronat s’estudia la idea que el període en el qual es puguin presentar els candidats sigui d’un mes perquè, a banda de la part del currículum, l’experiència i el mèrit, també es demanarà a qui opti pel càrrec que presenti un projecte «amb la perspectiva i la visió estratègica de cap a on vol portar turísticament a Tarragona», defensa Castel.

Al nou càrrec de directiu del PMT hi podran optar funcionaris de carrera o laborals adscrits a les administracions públiques però també, com en el cas dels directius de RRHH i l’IMET, professionals del sector privat que hauran d’acreditar més de 5 anys d’exercici professional i tots hauran de ser titulats superiors. Castel explica també que l’actual gerent del patronat, Àngel Arenas, podrà presentar-se al concurs per escollir el nou director: «Ja li he comunicat i confio que es presenti per ocupar novament el càrrec i, en principi, m’ha dit que ho farà», assegura la responsable de turisme del govern. Castel remarca que des del patronat opten per càrrecs professionals: «Si penses com una empresa no ficaràs a l’amic, tot i que a vegades passa, sinó que posaràs a una persona que val perquè d’aquesta manera obtindràs millors resultats. A més a més, pots avaluar el compliment de la gestió i el Consell Rector segueix tenint el control polític del patronat».

Sobre la retribució del nou càrrec, la presidenta del PMT explica que la bàsica se situa en 55.000 euros amb un complement laboral de 22.000. A més, hi ha una altra retribució complementària variable de 22.000 euros més que estarà subjecte al compliment d’objectius. En el cas del cessament, explica la regidora del consistori, es podrà realitzar o bé per transcurs del temps o bé per tenir una avaluació inferior al 40%, ja que no compleixes amb el 60% dels objectius.